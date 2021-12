Neue Corona-Welle – «Sehr prekär»: In Zürcher Spitälern spitzt sich die Lage zu Die Intensivstationen sind praktisch voll belegt, die personelle Situation ist in manchen Spitälern angespannt. Martin Huber

Ärzte und Pflegende kümmern sich um einen Covid-Patienten auf der Intensivabteilung im Stadtspital Triemli. Das Bild stammt vom Dezember 2020. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Situation in den Zürcher Spitälern verschärft sich erneut, wie schon im vergangenen Corona-Winter. Entsprechend besorgt zeigt sich der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK). Von 190 zertifizierten Plätzen auf den Intensivpflegestationen (IPS) der Zürcher Spitäler waren am Mittwoch 8 Plätze frei, wie VZK-Sprecher Ronald Alder sagt. «Das System kommt wieder an den Anschlag, wir sind eigentlich voll.»

«Tendenz steigend»

Eine hohe Belegung der Intensivstationen sei für diese Jahreszeit zwar nicht aussergewöhnlich. Allerdings benötigten derzeit wieder zunehmend Covid-Patientinnen und -Patienten ein Intensivbett in Zürcher Spitälern. Am Mittwoch waren es 42 Covid-Patientinnen und -Patienten, «Tendenz steigend», sagt Alder. Von den Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen kommen 9 von anderen Kantonen, 24 liegen am Beatmungsgerät.