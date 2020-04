Nette Gesten – Seid gut, Menschen! Not macht erfinderisch: ein paar in die Tat umgesetzte Ideen, mit denen man seinen Nächsten dieser Tage eine kleine Freude bereiten kann. Die Redaktion

Wurst-Express: Das Spiel-Körbli wird zum Transportmittel für Grillgut. Bild: zvg

Geschenke wichteln

Die Tante meiner Kinder versteckte am Ostersonntag nicht nur ihnen Nester, sondern noch ein zusätzliches. Warum? Darum: Sie habe von einer Freundin die Anfrage erhalten, ob sie an einem Osterwichteln teilnehmen möchte. Ja, wollte sie. Also wurde ihr jemand zugeteilt, für den sie ein Nest irgendwo verstecken soll. Der beschenkten Person kann man dann ein Rätsel, die Koordinaten oder ein Foto senden, wo das Nest zu finden ist. Tolle Idee! Geht auch für einen Geburtstag. (nia)

Wortwolke zeichnen

Meine Tochter kennt ihre Freundin schon seit Geburt. Die Mädchen sind nun zwölf, das Vokabular ihrer Beziehung besteht aus einer Menge Insidern. Neulich lag eine Wortwolke in unserem Briefkasten – eine Art Zeichnung, in der Wörter in verschiedenen Grössen und Anordnungen ein Gesamtbild ihrer Freundschaft ergeben. Meine Tochter schaut, liest, kichert und scheint gradewegs in schöne gemeinsame Erlebnisse katapultiert. Als Antwort knüpft sie ein Armband. (pam)

Grillwürste teilen

Irgendwie muss das Wochenende vorbeigehen. Also mit den Nachbarn von oben zum «Grillieren» abgemacht. Um die nötige Distanz halten zu können, konstruierten wir eine Körbli-Seilbahn und schickten Essen zwischen den Balkonen hin und her. Die Würste kamen von uns, weil die von oben keinen Grill haben, sie versorgten uns mit Blütensalat, Spargeln und einer Dekogirlande. Intim wars nicht: Der halbe Hof hat zugeschaut und -gehört, aber es war richtig lustig. Fast wie Ausgang. (cs)

Gemeinsam schreiben

Die Kinder an der Strasse hatten genug von Versteckis, Fangis und Fussball. Darum riefen sie einhellig: «Eus isch langwiilig!» Da munterte eine liebe Nachbarin sie dazu auf, Briefe zu schreiben. Zusammen. Dafür brachte sie ihnen Stifte, Briefpapier, Couverts und sogar Briefmarken. Die Kinder versammelten sich an einem Tisch und legten los. Zum Schluss wurden die Briefe eingesammelt und abgeschickt. Ich würde zu gerne das Gesicht meiner Mutter sehen, wenn sie den ersten Brief ihres Enkels erhält. (nia)

Sie brauchen wirklich nur einen kleinen Anstoss, um den lieben Verwandten zu schreiben: Kinder beim Briefeschreiben. Bild: zvg

Kaffeekapsel-Poesie

Es ist nur eine kleine Sache. Ich ­bestellte per Mail Kaffeekapseln. Und bekam die Lieferung schon am nächsten Tag. Der ­Inhaber des Ladens brachte die Kapseln persönlich vorbei. Vorher war so ein Kauf eine normale Transaktion gewesen. Heute scheint jede Kaffeekapsel von Herzen zu kommen. In der Tasche lagen, Danke!, noch sechs Schoggi-Eili. Ich schwor ewige Kundentreue. In Zeiten des Coronavirus verfällt der Mensch in den Poesiemodus, alles erscheint ihm so rührend. (bu)

Audiodatei aufnehmen

Eine Freundin hat soeben ihre Doktorarbeit abgeschlossen, sechs Jahre hatte sie daran geschrieben. Bald tritt sie ihre neue Stelle an. Unsere Ferien fallen leider aus. Mit zwei weiteren Freundinnen ­haben wir ihr alte «Lieben lernen»-­Kolumnen aus dem «NZZ Folio» eingelesen und der Doktor-Freundin die Audiodateien per Whatsapp zugeschickt – für jeden Abend eine Gutenachtgeschichte. Damit es für sie ist, als wären wir gemeinsam im Hotelzimmer und würden vor dem Einschlafen noch etwas murmeln. (slm)

Corona-Maske nähen

Ich hätte auch ein Kissen nähen können, aber ich habe mich für eine Corona-Maske als Präsent entschieden. Dank Schnittmuster und Tutorial auf der Website der SZ gelang die Herstellung fast ohne Wutanfall. Und die Beschenkte wird sich hoffentlich immer daran erinnern, dass ihr 45. ein besonderer Geburtstag war. Entschleunigt, nur mit der Familie, mitten im Lockdown. Vielleicht werden später ihre Buben die weisse Maske mit den roten Punkten in der Verkleidungskiste finden und darüber lachen. (ish)

Bald ins bemalte Töpfchen und ab damit: Setzlinge. Bild: zvg

Mit Pflanzen grüssen

Keine Geste, fast schon ein Projekt.Eine befreundete Familie pflanzte verschiedene Samen. Neben dem Hegen und Pflegen hatte sie genug Zeit, um in Ruhe Töpfe hübsch zu bemalen. Waren die Setzlinge dann gezogen, wurden sie in diese umgetopft. Auf ein flaches Hölzchen wurde geschrieben, was da wächst, das Schild wurde in die Erde gesteckt, und dann gings zu Fuss los: zum Götti und zur Gotte der Kinder, um die kleinen Präsente ihnen vor die Tür und in ihren Briefkasten zu stellen. (nia)