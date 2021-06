Mobilität in Zürich – Seilbahn zur Universität beerdigt Ein Projekt in der Zürcher Altstadt ist geplatzt. Doch der Kantonsrat will auf Gondelbahnen in der Stadt nicht grundsätzlich verzichten. Daniel Schneebeli

Seilbahnen haben auf dem Zürcher Stadtgebiet noch einen schweren Stand. Foto: Keystone/Gian Ehrenzeller

Die ZKB will eine Seilbahn über den See bauen, der Zoo eine von Stettbach auf den Zürichberg und im Kantonsrat geisterte über Jahre die Idee herum, das boomende Hochschulquartier vom Hauptbahnhof aus mit einer Seilbahn zu erschliessen.

Noch keines der Projekte konnte sich bisher durchsetzen. Die Seilbahn zum Hochschulquartier ist am Montagnachmittag im Kantonsrat sogar endgültig verworfen worden.

Jonas Erni (SP, Wädenswil), Josef Widler (Mitte, Zürich) und Ex-Kantonsrat Olivier Hofmann (FDP, Hausen) hatten 2016 diese Bahn vorgeschlagen, weil die Studierendenzahlen an Universität und ETH wachsen. Die Überprüfung dieser Idee hat ein klares Verdikt ergeben, wie der Regierungsrat in seiner Antwort an die drei Parlamentarier schreibt. Der Bau einer Stadtseilbahn aus der Haupthalle des Hauptbahnhofs hinüber zum Central und dann zur Polyterrasse oder noch höher hinauf lasse sich nicht rechtfertigen.