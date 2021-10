Craftbier-Brauer aus Tansania – Sein absoluter Wille zum Bier Damian Mosoka ist für einen Monat bei der Solothurner Öufi-Brauerei zu Gast. Sogar beim Feierabendbier stellt der wissensdurstige Brauer aus Ostafrika seine Fragen. Daniel Böniger

Die Grösse der Tanks ist für den Bierausstoss entscheidend: Damian Mosoka in der Öufi-Brauerei, Solothurn. Foto: Oliver Oettli

Heute werden Fässer für die Gastronomie mit Lagerbier befüllt. Der steinerne Boden ist nass, weil Damian Mosoka zuvor die Verschlüsse der Behältnisse mit Wasser gereinigt hat. Danach hat er die roten, faustdicken Schläuche zwischen Lagertank und Abfüllanlage installiert, jetzt öffnet er vorsichtig den Hahn – das Bier fliesst in die die sauber glänzenden 20-Liter-Tanks der Öufi-Brauerei. Es riecht wie in allen Brauereien: nach Hopfen, Hefe, Keller.

Eigentlich arbeitet Damian Mosoka in Arusha in Tansania. Er ist Chef-Brauer bei der Twiga Brewery – hier in der Schweiz soll er im Rahmen eines vierwöchigen Austauschs sein autodidaktisch erworbenes Handwerk auf ein höheres Level bringen. «Bierbrauen ist überall auf der Welt dasselbe», findet Mosoka. «Es geht in erster Linie darum, Formeln einzuhalten.»