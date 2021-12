Nachruf auf Louis Frölicher – Sein Erzählen hat das Leben verschönert Im Ziegel oh Lac war Louis Frölicher ein Held, für seine Riesenfamilie der Fels in der Brandung. Und wie er es schaffte, beim Gipfelbier selbst eine Regenwanderung zu glorifizieren: Hut ab! Thomas Wyss

Ein begeisterter Wanderer, auch bei Wind und Wetter: Louis Frölicher fühlte sich in den Bergen genauso zu Hause wie auf urbanem Terrain. Foto: Ela Çelik

Tieftraurig ist er, dieser Novemberabend, nichts anderes. Schliesslich ist man zusammengekommen, um auf einen Verstorbenen ein würdigendes letztes Glas zu trinken. Und doch wird viel gelacht. Es fallen flotte Sprüche, immer wieder vernimmt man ein entzücktes «Ou ja!» oder ein «Weisch no?», während Erinnerungsfotos über die aufgehängte Leinwand wandern. Und irgendwann sagt jemand, was glaub viele denken: «Genau so hätte sich Louis das gewünscht. La vita è bella!»

Nun, eigentlich ist dieser Louis, Nachname Frölicher, in unserer Nachruf-Serie falsch. Er ist nämlich alles andere als ein unbekannter Zürcher gewesen. Vor allem im Ziegel oh Lac, wo sich schier unzählige seiner Weggefährtinnen und -gefährten für den obgenannten Abschiedsumtrunk einfinden, geniesst er zeitlebens Heldenstatus, jedenfalls etwas in der Art.