Dzemaili ist zurück

Unter der Woche hat er öffentlich verkündet, was schon längst klar war: Blerim Dzemaili tritt Ende Saison zurück. Ihm ist eigentlich Unglaubliches gelungen. Er ist nach seiner Rückkehr zu seinem Stammclub noch einmal Meister geworden. Oder wie er es sagt, es war eine Heimkehr «fast wie im Märchen».

Ob er im letzten Sommer nicht besser gleich nach der Pokalübergabe zurück getreten wäre, ist eine fast schon frevelhafte Frage. Zumindest hat er in dieser Saison seinen Anteil daran, dass der FCZ endlich nicht mehr in Abstiegsangst leben muss. Und er steht heute, in seinem letzten Zürcher Derby als Fussballprofi in der Startformation.

Die Aufstellung des FCZ: Brecher; Kamberi, Katic, Aliti; Conde; Boranijasevic, Mathew, Dzemaili, Guerrero; Rohner, Marchesano.

Die Aufstellung von GC: Moreira; Bolla, Loosli, Seko, Schmid; Abrashi; Pusic, Kawabe; Shabani; Morandi, Demhasaj.