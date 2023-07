Musikalischer Tennisprofi – Sein Sommerhit hat über eine Million Streams auf Spotify Der Italiener Lorenzo Sonego (28) ist mit seinem Song «Un solo secondo» die klare Nummer 1 auf der ATP-Tour. Trotzdem muss er weiter Tennis spielen – diese Woche in Gstaad. Simon Graf

Lorenzo Sonego jubelt: Nicht über seinen musikalischen Erfolg, sondern seinen Coup gegen Andrei Rublew in Paris. Foto: Jean-François Badias (AP Photo)

Wenn Lorenzo Sonego beim Seitenwechsel während seiner Matchs absitzt, hört er manchmal sich selber. Nein, der Italiener führt keine Selbstgespräche, er hört seinen Song «Un solo secondo», der Spotify erobert hat. «In Rom spielten sie ihn, in Sofia und an anderen Turnieren auch», sagt er schmunzelnd. «Das gibt mir Extraenergie.» 2021 erschienen, wurde der Song schon über 1,276 Millionen Mal gestreamt auf Spotify. Damit ist Sonego, in Gstaad diese Woche die Nummer 3 der Setzliste, der erfolgreichste Musiker unter den aktiven Tenniscracks.