Der vergessene Wasserstoffpionier – Wie die Schweiz eine Generation lang die Energiewende verpasste Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Ein Berner Pionier war schon vor 30 Jahren vorne dabei. Doch seine Lösung wurde nicht weiterverfolgt. Simon Thönen

Markus Friedli produzierte bereits 1990 mit Solarzellen Wasserstoff. Seine Frau und seine Tochter erinnern sich vor dem einstigen Familienhaus an die Pionierleistung. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn an einem Sommertag mehr Solarstrom als nötig produziert wird, kann man damit Wasserstoff herstellen – und daraus später wieder Energie gewinnen. Mit ersten Wasserstofflastwagen und -tankstellen liegt die Schweiz eigentlich gut im Rennen. Doch ausgerechnet in dem Moment, in dem die EU das Thema in grossem Stil anpacken will, stockt der Trend in der Schweiz. Dies auch deshalb, weil eine Strategie des Bundes auf sich warten lässt.