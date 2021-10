Nachruf auf André Melchior – Seine Bilder gingen um die Welt, er blieb ein Unbekannter André Melchior hielt als Fotograf während 70 Jahren Momente fest, die Geschichte machten. Davon zeugt auch sein Kühlschrankinhalt. Ev Manz

André Melchior (1926–2021) lichtete Churchill in Zürich mit Hut ab, er selber war in den vergangenen Jahren nur noch mit einem Beret unterwegs. Foto: Dominique Meienberg

Er hatte ein besonderes Gespür für den richtigen Moment, sein Start in die Berufswelt der Fotografen war geradezu fulminant. Und dennoch sagt sein Name den wenigsten zeitgenössischen Berufskollegen etwas. Das hat vor allem mit dem Menschen André Melchior zu tun.

«Bring mir Bilder von Churchill auf dem Münsterplatz.» Diesen Auftrag erhält Melchior, gerade 20 Jahre alt geworden und Fotografenlehrling, 1946 von seinem Lehrmeister Hans Peter Klauser. Melchior lässt an diesem Donnerstagmorgen Mitte September die Berufsschule sausen, studiert den Ablauf von Churchills Auftritt und postiert sich als Einziger mit der Kamera vor dem Rathaus statt in der Menge auf dem Platz, wo der britische Staatsmann einige Sätze aus dem Stegreif an die Bevölkerung richten sollte. Und so tritt Churchill nach dem Aussteigen aus der Limousine direkt vor Melchiors Linse. Der angehende Fotograf drückt ab, die Nahaufnahmen von Churchill in Zürich sind im Kasten. Bis heute gehören sie zu den bekanntesten und gefragtesten Aufnahmen von Churchills Besuch in Zürich.