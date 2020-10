Nachruf – Seine CVP war eine sozialere Partei: Markus Arnold ist tot Der frühere Präsident der Zürcher Kantonalpartei ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. Er war ein Kritiker des neuen Rechtskurses. Marius Huber

Markus Arnold im Jahr 2004, als er das Parteipräsidium übernahm. Foto: TA

Er plädierte schon vor vielen Jahren dafür, das C aus dem Namen seiner Partei zu streichen. Er wünschte sie sich als sozial-­liberale Volkspartei und bekämpfte den neuen, konservativen Kurs. Markus Arnold wird es nicht mehr miterleben, wie sich die CVP jetzt neu erfindet. Der ehemalige Präsident der Zürcher Kantonalpartei ist am Sonntag an den Folgen eines ­Badeunfalls gestorben. Dies geht aus einer Würdigung der Universität Luzern hervor, wo der 67-jährige Theologe bis viele Jahre als Ethik-Dozent wirkte.