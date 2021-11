Legendäre Comic-Figur – Seine Selbstironie trifft ins Schwarze Lucky Luke, der auf lakonische Weise humorvollste Cowboy der Welt, wird 75 Jahre alt. Eine Verneigung. Jean-Martin Büttner

Nur der Strohhalm, der die Zigarette ablöste, überzeugt nicht: Lucky Luke. Zeichnung: Lucky Comics ©2021/Egmont Comic Collection

Am Schluss, nach überstandenen Abenteuern im Kampf gegen die Daltons, diese vier idiotischen Brüder, nachdem er einen Ölstreit in Texas gelöst, in Kanada für Ruhe gesorgt, die historisch verbürgten Verbrecher Billy the Kid, Jesse James und Calamity Jane zurechtgewiesen hat, eine Telegrafenlinie von New York nach San Franciso und eine Brücke über den Mississippi mitzubauen geholfen hat, reitet er auf seiner Jolly Jumper dem Sonnenuntergang entgegen und singt sein Lied: «I’m a poor, lonesome cowboy / far away from home».

Dabei wirkt er glücklich und gelassen. Lucky Luke, der humorvolle Lakoniker, betrachtet die Welt mit unbeeindrucktem Blick durch den Rauch seiner ewigen Zigarette. Aus Gründen der politischen Korrektheit wechselte der Belgier Morris de Bevere (1923–2001), der seine Figur vor 75 Jahren erfand, diese mit einem Strohhalm aus, aber das wirkte nicht sehr überzeugend.

Der aufrecht ironische Kämpfer

Warum haben die 80 Bände mit seinem Cowboy alleine in Deutschland 30 Millionen Exemplare abgesetzt? Und das auch nach Morris’ Tod? Weil Lucky Luke als aufrechter Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit durch den Wilden Westen reitet; weil der grosse Astérix-Texter René Goscinny den besten Abenteuern seinen wortspielerischen Witz verlieh; weil Lucky Luke, wie es auf der Rückseite seiner Bände immer heisst, schneller zieht als sein Schatten; und weil sein Humor und die Satire auf den amerikanischen Western unübertrefflich komisch sind.

Der amerikanische Western mit seinen steifen Helden ist humorlos. Darum wurde Lucky Luke zur Befreiung.

Da ist der Benimmdich-Lehrer, der in einem Saloon ein Loch im Pfosten sieht und fragt: «Termites?» Luke: «Colt.» Heiter auch Lukes Begegnung mit einem Pied-tendres aus England, einem Unwissenden in den Augen der Cowboys, dem Fremden Waldo Badmington, der keine Ahnung von Amerika hat.

In einem anderen Band spielt Luke mit seinem Pferd Schach, und ein Zuschauer meint, möglich sei, dass Jolly Jumper so langsam spiele und so schnell renne. Und schliesslich der Wissenschafter, der mitten in der Pampa von Dakota einen Laden betritt und den Verkäufer fragt, ob er wohl das Buch von Blotzenglütz an Lager habe, aber nur wenn von Schlüggenfiger verlegt.

Parodie als Befreiung

Obwohl die nach Morris’ Tod erschienenen Bände ganz okay waren, also besser als Astérix nach dem Tod von Goscinny, bleibt das Team Morris/Goscinny unerreicht in seinen Geschichten, Satiren und Pointen – die Klassiker bis heute. Gegenüber dem amerikanischen Western, in dem steife Helden wie John Wayne einen Revolver, aber keinen Humor hatten, wirkten Morris’ und Goscinnys Parodien wie eine Befreiung.

Sowieso hatten die beiden Komiker, der Texter und der Zeichner, dieselben reflexartigen Abneigungen gegen die klassischen Helden der USA. Morris mochte die Westernhelden nicht, die den Amerikanern so gefielen, und Goscinny, Enkel eines polnischen Rabbiners, konnte die faschistoiden Supermänner der amerikanischen Comics nicht ausstehen. Deshalb wollte er keinen Star als seinen Astérix haben, sondern bloss ein Sternchen, den Asterisk eben, wie auf der Tastatur. Schon der Name ist eine Parodie.

Dazu kommt, dass Lucky Luke sich zwar als Kämpfer für das Recht einsetzt, aber dabei nie zum Streber wird. Dafür ist er zu wenig beeindruckt von allen und jedem, der dünne Mann mit Zigarette und Haartolle. Auch seine Selbstironie verhindert, dass er zum Langweiler wird.

Unbeeindruckt unterwegs im Wilden Westen: Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Zeichnung: Lucky Comics ©2021/Egmont Comic Collection

Jean-Martin Büttner studierte Psychologie, Psychopathologie und Anglistik und dissertierte über die Psychoanalyse der Rockmusik. Von 1984 an arbeitete er für den «Tages-Anzeiger» in den Ressorts Kultur, Inland, Hintergrund, Analyse sowie als Korrespondent. Seit Anfang 2021 schreibt er als freier Autor. Mehr Infos @jemab

