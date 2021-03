Vergessener der Schweizer Literatur – Seiner bürgerlichen Familie war er peinlich Friedrich Wilhelm Wagner war ein expressionistischer Dichter und morphinsüchtig. Er verkehrte im Cabaret Pantagruel, dem Vorläufer des Cabaret Voltaire in Zürich. Martin Ebel

Karikatur im «Nebelspalter», 41/1915. Darauf soll der Dichter Friedrich Wilhelm Wagner zu sehen sein. Foto: E-Periodica (ETH Bibliothek)

«Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut» – so beginnt das Gedicht «Weltende» des deutschen Expressionisten Jakob van Hoddis. Es ist berühmt, als Zeitsignal einer katastrophischen Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch das einzige, das überlebt hat, viele kennen wenigstens den Anfang oder auch die Schlusszeile «Die Eisenbahnen fallen von den Brücken».

«Weltende» entstand 1911, und aus derselben Zeit stammt ein in Tonlage, Form und Qualität vergleichbares Gedicht von Friedrich Wilhelm Wagner. Wie «Weltende» beschreibt es in zwei Vierzeilern eine Katastrophe. Es heisst «Ballon» und geht so: