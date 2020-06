So schafft Zürich Schulraum – Sekundarschule zieht ins Radiostudio Die Stadt mietet zunehmend Büroräume, um daraus Klassenzimmer zu machen. Die Übernahme des Brunnenhofes ist nur ein Beispiel für diese sogenannte Schulraumoffensive. Ev Manz

Im Radiostudio von Schweizer Radio und Fernsehen SRF an der Brunnenhofstrasse werden bald Sekundarklassen unterrichtet. Foto: Keystone/Christian Beutler

Es klingt fast so, als hätte die Stadt Zürich das Unmögliche möglich gemacht. Noch vor wenigen Monaten hiess es, in manchen Quartieren fehle der Schulraum, denn die Schülerzahlen steigen stetig. In den kommenden sechs Jahren erwartet die Stadt einen Anstieg um 18 Prozent.