Film-Highlights der Woche – Selbst beim Busfahren muss er kämpfen Das neue Marvel-Abenteuer «Shang-Chi» dreht sich um einen Kung-Fu-Helden. Was taugt der Film? Dazu blicken wir nach Afrika, Ungarn und Australien. Hans Jürg Zinsli , Gregor Schenker , Pascal Blum

Katy (Awkwafina) and Shang-Chi (Simu Liu) werden in «Shang-Chi» von bösen Schergen bedrängt. Foto: Marvel Studios

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Superheldenfilm von Destin Daniel Cretton, USA 2021, 132 Min.

Shang-Chi (Simu Liu), einst von seinem Vater Xu Wenwu (Tony Leung) zum Killer ausgebildet, arbeitet in San Francisco als Parkdienstangestellter und singt nachts mit seiner Kollegin Katy (Awkwafina) in Karaokebars. Aber dann wird der Mann von Schergen seines Vaters eines Amuletts beraubt, das er von seiner inzwischen verstorbenen Mutter (Fala Chen) erhielt. Das führt zu spektakulären Fights in einem auseinanderbrechenden Bus in San Francisco und auf einem Wolkenkratzergerüst in Macao, bevor man ein im Zauberwald gelegenes chinesisches Örtchen erreicht, wo Shang-Chis Tante (Michelle Yeoh) das Sagen hat.

Visuell ist der Film von Destin Daniel Cretton ein starkes Stück – auch und gerade dank diesem verrätselten Wald und den Wahnvorstellungen des übermächtigen Vaters, der seine verstorbene Frau just aus diesem Dorf (beziehungsweise aus der Felswand dahinter) retten will. Hat da jemand «griechische Tragödie» gesagt? Leider fehlt dieser Familiengeschichte jedoch der doppelte Boden, Referenzen in eigener Sache hin oder her (Ben Kingsley bleibt als Knallcharge ein unterbeschäftigter Mann).

Und je mehr künstliche Monster aufgefahren werden, desto weniger Raum bleibt für die Figuren übrig, die – ausser dem überragenden Tony Leung als Vater – keinen wirklichen Leidensparcours vor sich haben. Kommt hinzu, dass das Viech aus dem Felsen die versprochene Gefährlichkeit nicht wert ist. Angesichts des beträchtlichen Aufwands ist diese Marvel-Offensive in Richtung China doch etwas bescheiden ausgefallen. (zas)

Magical Kenya?

In den letzten zehn Jahren entwickelte sich in Kenia ein Kino, das weltweit Aufmerksamkeit erregt hat – das Xenix widmet ihm jetzt die Reihe «Magical Kenya?». Der bekannteste Beitrag daraus ist «Rafiki», ein Film um eine lesbische Liebe. In Cannes feierte ihn das Publikum, in der Heimat wurde er wegen der Darstellung von Homosexualität verboten. Regisseurin Wanuri Kahiu prägte den Begriff Afrobubblegum für ein buntes, fröhliches afrikanisches Filmschaffen.

Als Premiere zeigt das Xenix «The Letter», ein Dokumentarfilm von Maia Lekow und Christopher King. Das Team begleitet einen jungen Mann, der von Mombasa in seinen Heimatort zurückreist, nachdem seine Grossmutter der Hexerei bezichtigt wird. In Kenia gibt es immer wieder solche Vorwürfe an alte Menschen; viele werden vertrieben oder getötet. So fürchtet der Protagonist um seine Grossmutter. Wie sich herausstellt, haben christliche Fundamentalisten einen grossen Anteil an diesem Familienzwist. (ggs)

Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time

Drama von Lili Horvát, Ungarn 2020, 95 Min.

Ist Liebe so etwas wie magisches Denken? Lili Horvát aus Ungarn hat einen Alltags-Psychothriller gedreht, der mit einfachen Mitteln Irritationen herbeiführt: Die Neurochirurgin Márta (Natasa Stork) kehrt aus New Jersey nach Budapest in ihre Heimat zurück. Sie hat sich mit einem Arzt verabredet, dem sie an einer Konferenz verfallen ist. Doch als sie ihm begegnet, kennt er sie nicht mehr. Hat Márta geträumt?

Lili Horvát bezieht sich mit ihrem Drama auf Hitchcock und Truffaut, erzeugt aber eine eigene, rätselhafte Stimmung, wo das Gefühl des Verliebtseins in wahnhafte Sehnsucht kippt. Eine hergestellte Fantasie, wie dieser wunderbare Film selbst. (blu)

Sweet Country

Drama von Warwick Thornton, AUS 2017, 113 Min.

1929 erschiesst ein Aborigine-Arbeiter einen gewalttätigen weissen Farmbesitzer und flüchtet zusammen mit seiner schwangeren Frau. Der australische Western von Warwick Thornton («Samson and Delilah») hat etwas Gnadenloses: Er zeigt Brutalität und Schönheit in seltener Intensität. (blu)

Auf Blue TV, Cinefile, Filmingo, Hollystar usw.

Der Fall Assange: Eine Chronik

Dokumentarfilm von Clara López Rubio und Juan Pancorbo, D 2021, 90 Min.

Wikileaks-Gründer Julian Assange sitzt seit 2019 in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Der Auslieferungsantrag, den die USA gestellt haben, ist noch hängig. Wie kam es dazu? Dieser Dokumentarfilm rollt den Fall des Journalisten und Whistleblowers auf. Im Anschluss an die Vorstellung in der Roten Fabrik gibt es ein Podiumsgespräch mit Gästen. (ggs)

Rote Fabrik, Do 2.9., 19.30 Uhr

Julian Assange (l.) mit seinen Anwälten 2015. Foto: Rote Fabrik

Die jungen Kadyas

Dokumentarfilm von Eyal Davidovitch, Yvonne Andrä und Wolfgang Andrä, D 2019, 103 Min.

Der jüdische Filmclub Seret zeigt diese Doku zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Israel treffen aufeinander, zuerst in Tel Aviv, dann in Weimar. Sie formieren sich zu einem Chor und arbeiten auf ein Konzert mit jiddischen Liedern hin. Die Texte stammen von der Lyrikerin Kadya Molodowsky (1894–1975), daher der Titel. (ggs)

ICZ, Lavaterstr. 33, So 5.9., 12.30 Uhr

Tag des Kinos

Am Sonntag kosten Kinotickets nur 5 Franken. Dazu gibt es auch in den Zürcher Kinos jede Menge Vorpremieren und Spezialvorführungen. So zeigt das Kosmos um 11 Uhr die Doku «Mitholz» in Anwesenheit des Regisseurs Theo Stich. Sein Film erzählt von der Munitionslagerexplosion im Berner Oberland im Jahr 1947 und deren Nachwirkungen bis heute. (ggs)

So 5.9., allianz-tagdeskinos.ch

Gregor Schenker ist Filmredaktor im Ressort Zürich Stadtleben. Ist seit 2012 beim «Tages-Anzeiger». Hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert und ab 2008 als Filmkritiker gearbeitet. Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.