Flughafen Zürich im Corona-Tief – Selbst Fluglärmgegner finden die Stille bedrohlich So viele Flüge und Passagiere wie zuletzt vor fünfzig Jahren – was heisst das für Angestellte und Anwohner des Flughafens? Ein Rundgang. Liliane Minor

Pilot Markus Hostettler ist im Moment nur Zaungast am Flughafen. Wann er wieder in die Luft steigt, ist ungewiss. Foto: Urs Jaudas

Früher Nachmittag am kleinen Parkplatz direkt am Pistenende im Norden des Flughafens Zürich. Die Sonne steht milchig hinter Schleierwolken, die Lande- und Startbahnen liegen wie eingeschlafen hinter einem Zaun. Zwei Schilder zeigen die Schwanzflossen von verschiedenen Airlines, ähnlich wie diese Infotafeln in Nationalparks, auf denen seltene oder sogar ausgestorbene Tiere und Pflanzen abgebildet sind. Nichts rührt sich – bis auf zwei Milane, die stoisch ihre Kreise ziehen.

Markus Hostettler: Seit einem Jahr am Boden

Markus Hostettler blickt nach Norden, dorthin, wo normalerweise die landenden Flugzeuge am Himmel auftauchen, und schüttelt den Kopf: «Schon verrückt, wie wenig los ist. Plötzlich ist jedes Flugzeug ein Ereignis.» Hostettler, Anfang 30, ist Langstreckenpilot bei der Swiss. Vor einem Jahr sass er das letzte Mal im Cockpit. Eigentlich heisst er anders, aber er will keinen Ärger mit seiner Arbeitgeberin riskieren.