Schweizer Skirennfahrer im Tief – Selbst Wikipedia hat ihn vergessen

Skirennfahrer Gilles Roulin – Selbst Wikipedia hat ihn vergessen Gilles Roulin hat vier äusserst schwierige Jahre hinter sich. Jetzt ist er zurück in Gröden, wo er einst alle verblüffte – doch im Super-G ist er nur Zuschauer. René Hauri

Im Ziel bleibt ihm der skeptische Blick – wie so oft: Gilles Roulin in Bormio 2019. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus)

Sogar Wikipedia ist irritiert. Der Werdegang von Gilles Roulin ist erzählt, sein Aufstieg als Skirennfahrer auf vier Absätzen festgehalten, da plötzlich enden die Einträge. Und auf der Plattform steht an dieser Stelle: «In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen: Was war nach 2017?» Ja, Gilles Roulin: Was war eigentlich nach 2017? Nach diesem letzten Satz bei Wikipedia, der lautet: «Drei Wochen später überraschte er mit dem vierten Platz in der Abfahrt auf der Saslong in Gröden, wobei er das Podest nur knapp verpasste.»