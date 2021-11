Abfahrtsleader Beat Feuz – Selbst Wunderfahrer Odermatt hat sich an ihn geklammert Mit einem Rumpfteam ist die Schweiz für die ersten Abfahrten nach Lake Louise gereist. Umso wichtiger wird die Rolle des Emmentalers – doch die Jungen brauchen Mut, ihn anzusprechen. René Hauri

Eine Lichtgestalt im Schweizer Team, nach den vielen Ausfällen erst recht: Beat Feuz, in den letzten vier Jahren der beste Abfahrer der Welt. Foto: Johann Groder (Freshfocus)

34 Jahre ist ein zartes Alter für einen Abfahrer. 34 war Didier Cuche, als die Karriere des Neuenburgers mit den Triumphzügen auf der gefürchteten Streif von Kitzbühel so richtig begann. 34 ist Beat Feuz im letzten Februar geworden, er befindet sich in der Blüte seines Schaffens nach vier Jahren, in denen er der beste Abfahrer der Welt war. Doch irgendwie ist in diesen Tagen in Lake Louise wenig zu spüren von der postjugendlichen Verfassung, in der sich der Emmentaler befinden sollte. Das liegt aber nicht an ihm oder seiner Gesundheit – sondern an den Umständen.