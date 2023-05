G-7-Gipfel in Hiroshima – Selenskis Überraschungsbesuch bringt Resultate Die G-7 macht dem ukrainischen Präsidenten Selenski in Hiroshima Zusagen für neue Waffensysteme. Zudem bekennen sich die bedeutendsten Demokratien der Welt zu gedrosselter Strenge gegenüber China. Daniel Brössler aus Hiroshima , Thomas Hahn aus Tokio

Hat Grund zum Lachen: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (links) mit Joe Biden. Foto: Medienstelle des ukrainischen Präsidialservices (AFP)

Das Ende des G-7-Gipfels in Hiroshima erzählte vom Krieg, denn Wolodimir Selenski betrat die Bühne zur letzten Pressekonferenz der Beratungen. Der Präsident der Ukraine trug einen schwarzen Pullover, auf dem in dünnen weissen Buchstaben nur ein Wort stand: «Ukraine». Er war gefasst, auf eine leise Art dankbar für den Auftritt und die Gespräche im Kreis der sieben bedeutendsten Demokratien. Und Wolodimir Selenski hatte eine Ansprache mitgebracht, in der er irgendwie eine Verbindung herstellen wollte zwischen Hiroshima, der japanischen Stadt, die im August 1945 die erste Atombombe der Welt traf, und seiner Ukraine, in der seit Februar 2022 Russlands Angriffskrieg tobt.