Kraniche verirren sich nach Zürich – Seltsame Geräusche am dunklen Abendhimmel Am Donnerstagabend flogen Kraniche in grosser Zahl durch die Region, die normalerweise nicht auf ihrer Route liegt. Die Rufe der Zugvögel waren weitherum zu hören. Rafael Rohner

Kraniche ziehen im Herbst von Skandinavien Richtung Süden. Foto: PD

Das Krächzen von Krähen ist im Winterthurer Quartier Veltheim oft zu hören. Am Donnerstagabend ertönten zwar ebenfalls laute Rufe von Vögeln, aber irgendwie klang das diesmal ungewohnt. Mehrere Passanten schauten verwundert in den Himmel, zu sehen war in der Dunkelheit allerdings nichts.