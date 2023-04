Test auf Zürichs Plätzen – Sensoren zeigen, wie diese Stühle tatsächlich genutzt werden Die Stadt Zürich hat die mobilen Sitzgelegenheiten auf zwei Plätzen mit Sensoren ausgestattet. Nun liegen die Auswertungen der Daten vor.

Viel Platz für mobile Sitzgelegenheiten: Die Positionen der Stühle auf dem Münsterhof wurden gemessen. Foto: Dominique Meienberg

Das Tiefbauamt der Stadt Zürich testete im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Elektrizitätswerk der Stadt (EWZ) und der ETH auf dem Münsterhof und dem Vulkanplatz neu entwickelte Sensoren an den Stühlen. Die Geräte sammelten Daten über die Belegung und die Standorte der Sitzgelegenheiten und lieferten zudem Angaben über die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit vor Ort.

Die Daten des Pilotprojekts mit dem Namen «Move and Chill» zeigen unter anderem, dass die Stühle auf beiden Plätzen morgens und abends ähnlich stark genutzt wurden. Auf dem Münsterhof waren sie nachmittags am stärksten ausgelastet, auf dem Vulkanplatz am Mittag. An Samstagen nutzten die Leute die Sitzgelegenheiten auf dem Münsterhof stärker als jene auf dem Vulkanplatz.

Schatten war nur auf einem Platz gefragt

Auch im Bezug auf die Platzierung wurden Unterschiede gemessen. Stellten die Leute ihren Stuhl auf dem Münsterhof bei Sonnenschein eher in den Schatten, wurden sie auf dem Vulkanplatz unabhängig von der Sonneneinstrahlung oder der Temperatur über den ganzen Platz verteilt.

Digitale Positionserfassung: Sensor an einem Stuhl Foto: PD / Stadt Zürich

Die Datenübertragung habe während der Testphase von August bis September zuverlässig funktioniert, teilte das Tiefbauamt am Dienstag mit. Nun liegen Daten in einer guten Qualität vor, die künftig bei der bedarfsgerechten Planung von öffentlichen Räumen genutzt werden können.

