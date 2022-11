Die Kontroverse

Ein Bild aus der serbischen Garderobe sorgte kürzlich für Aufsehen. Zwischen den Trikots der Spieler Milos Veljkovic und Andrija Zivkovic hing eine serbische Flagge mit der Aufschrift «Nema Predaje», was so viel heisst wie: «keine Kapitulation». Dahinter waren die Umrisse eines Serbiens zu sehen, das es so nicht mehr gibt, weil auch der Kosovo Teil davon ist. Die Flagge soll nach der Niederlage gegen Brasilien vom Donnerstagabend aufgehängt worden sein.

Die Aktion der Serben sorgt in kosovo-albanischen Kreisen für Empörung. Andi Haxhiu, ein Lektor, der an der Universität von Edinburgh tätig ist, schreibt auf Twitter, das Banner sei «völlig fremdenfeindlich, faschistisch und chauvinistisch». Und er schreibt auch: «Dieses Banner ist ein politisches Zeichen einer seit langem präsenten serbischen Rhetorik, die während des Krieges 1998/99 zu ethnischen Säuberungen in Kosovo führte.»

Der kosovarische Verband hatte aufgrund der Flagge die Fifa aufgefordert, zu handeln. Das soll auch geschehen, der Weltverband ermittelt derzeit.