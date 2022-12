Eine Nacht im Agglo-Ausgang – Serbische Pop-Divas, heulende Autos und goldene Rettungsdecken Die Clubs in der Stadt Zürich sind bekannt. Doch auch in den gigantischen Discos in Dübendorf, Rümlang und Dietlikon ist viel los. Ein Party-Rundgang nach Mitternacht. Zoé Richardet Tim Wirth

Pop-Diva Dragana Mirkovic singt im Face Club in Dietlikon. Hunderte Partygängerinnen feiern ihre Liebeslieder. Foto: Michele Limina

Ist es Faulheit oder Arroganz? Wer in der Stadt Zürich wohnt und feiern will, der geht nicht weit. Wenn weg, dann nach Basel oder Bern. In die Agglo? Eher weniger. Dabei finden dort in Grossraumclubs in Industriebauten und Einkaufscentern jedes Wochenende Partys statt – und es gibt viel zu entdecken.