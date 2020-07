Aufeinandertreffen der besten Defensiven

Das Duell heute ist übrigens auch das Aufeinandertreffen der zwei besten Defensiven der Super League. Der FC Basel hat in der bisherigen Saison nur 32 Tor erhalten und führt damit diese Statistik an in der Super League. Der Servette FC liegt mit 35 erhaltenen Gegentreffern direkt dahinter auf Rang 2.

Der neutrale Fussballfan hofft natürlich dennoch, dass es heute nicht zu einer Defensiv-Schlacht, sondern zu einem attraktiven Spiel mit vielen Toren kommt.