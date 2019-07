«Tages-Anzeiger»-Sommerlektüre

Endlich Sommer, endlich Zeit zum Lesen. Ob im kühlen Schatten des Lieblingsbaumes, mit einer kühlen Meeresbrise im Gesicht oder bei einem eiskalten Citro an der frischen Bergluft – für den richtigen Lesestoff sorgt unsere Sommerlektüre: Eine kuratierte Sammlung der besten Artikel aus dem Jahr 2019 zur schönsten Jahreszeit.

Passend zu den aufregendsten Terminen zwischen Juli und September können Sie unsere Sommerlektüre-Artikel auch in Kalenderform abonnieren. So erhalten Sie unsere sommerlichen Event-Tipps und wichtige Daten, und gleichzeitig dazu immer die vertiefende Lektüre, direkt in Ihren eigenen Kalender.