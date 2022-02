Ticker zur Frühlingssession in Bern – Session beginnt – Klima, Uno-Sicherheitsrat und Pandemie auf dem Programm

Straf­prozess­ord­nung, Velohelme, neue Renn­strecken

Der Nationalrat befasst sich – ebenfalls in der ersten Woche – mit der Revision der Strafprozessordnung. Die Mehrheit beantragt, das Konzept der «justice restaurative» – dabei einigen sich die Parteien in einem Mediationsverfahren – aus der Vorlage zu streichen. Sie will diesen Verfahrensweg in einer separaten Vorlage behandeln.

Kommission gegen «justice restaurative» Infos einblenden Die «justice restaurative» oder restaurative Gerechtigkeit soll vorderhand nicht in die revidierte Strafprozessordnung aufgenommen werden. Die Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrates (RK-N) will in der Bereinigung der Vorlage darauf verzichten, an dem neuen Konzept festzuhalten. Der Nationalrat hatte die «justice restaurative» im Frühjahr gegen den Willen des Bundesrates in die Revision der Strafprozessordnung aufgenommen. Der Ständerat strich sie in der Wintersession dann wieder heraus. Mit 13 zu 11 Stimmen und bei einer Enthaltung beantragt die RK-N der grossen Kammer Anfang Februar, auf die «justice restaurative» vorläufig zu verzichten, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass der Bundesrat zur restaurativen Gerechtigkeit eine separate Vorlage ausarbeiten soll. Die RK-N unterstützt deshalb eine entsprechende Motion der Rechtskommission des Ständerates. Eine Minderheit möchte die «justice restaurative» in der Vorlage behalten. Das Konzept der «justice restaurative» sieht vor, dass sich beide Parteien im Verfahren auf eine Mediation einigen können. Deren Ergebnis kann die Strafverfolgungsbehörde berücksichtigen. Umstrittenes Teilnahmerecht Umstritten bleibt hingegen das Teilnahmerecht für Beschuldigte an Einvernahmen. Nach geltendem Recht dürfen alle Parteien im Verfahren bei allen Beweiserhebungen dabei sein. Dabei wollte der Nationalrat bleiben, um faire Verfahren zu garantieren. Die RK-N beantragt mit 18 zu 3 Stimmen und 3 Enthaltungen, am Beschluss festzuhalten. Bundesrat und Ständerat hingegen wollen das Teilnahmerecht einschränken, eine Minderheit der RK-N dem Ständerat folgen. Dieser will neu festschreiben, dass die Staatsanwaltschaft eine beschuldigte Person von der Einvernahme weiterer Beschuldigter ausschliessen kann, solange die beschuldigte Person ausserhalb des Haftverfahrens nicht einvernommen worden ist. Die Differenzbereinigung zur revidierten Strafprozessordnung und die Motion zur restaurativen Gerechtigkeit wird der Nationalrat voraussichtlich in der Frühjahrssession behandeln. (SDA)

Mit Velohelmen für Kinder wird sich der Nationalrat in der zweiten Sessionswoche befassen. Der Bundesrat beantragt im angepassten Strassenverkehrsgesetz eine Helmpflicht für 12- bis 16-Jährige. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission stellt sich allerdings dagegen; sie warnt vor Vollzugsproblemen.

Zur Debatte steht beim Strassenverkehrsgesetz auch ein grösserer Ermessensspielraum für Gerichte bei der Beurteilung von sogenannten Raserdelikten. Hier ist die Kommissionsmehrheit grundsätzlich einverstanden. Und sie will einen neuen Anlauf nehmen für die Aufhebung des seit 1955 geltenden Verbots von Rundstreckenrennen.