Sweet Home: 10 Wohninspirationen – Setzen Sie Ihre Ideen endlich um Manchmal braucht das Zuhause einfach einen neuen Impuls, eine kleine Veränderung – und schon entsteht ein neues Wohngefühl. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Ein Sessel in der Küche

Gemütliche Küche mit Sessel und Landhauscharme. Foto über: Anna Stenberg Interiors

Gestern habe ich endlich beim Schreiner ein Möbel bestellt, das meine Waschmaschine einhüllt. Etwas, das ich seit 15 Jahren will und nie gemacht habe. Wenn man gewisse Ideen nicht in nützlicher Frist umsetzt, gewöhnt man sich an die improvisierte Lösung. In meinem Fall ist das ein Paravent, der viel Platz im Bad einnimmt und beim Wäscheeinfüllen umständlich auf- und zugeklappt werden muss.