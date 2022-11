«The White Lotus» und «From Scratch» – Sex, Essen – und der grosse Ferienfrust: Wie neue TV-Serien Italien inszenieren Die Sozialsatire «The White Lotus» spielt im Luxusresort in Sizilien, «From Scratch» zeigt uns Romantik in Florenz. Inszenierungen eines Landes als Versprechen, das sich nie ganz einlöst. Pascal Blum

Spritz, Sonnenbrille, alles da: Simona Tabasco als Sexworkerin Lucia in der neuen Staffel von «The White Lotus». Foto: Sky

Erste Regel in den Italienferien? Frag nie den Concierge um Rat. Gern würde der amerikanische Urlauber in der gerade gestarteten zweiten Staffel der Serie «The White Lotus» erfahren, wo man in Taormina an der sizilianischen Küste den besten Juwelier findet. Leider gerät er mit seiner Frage an die grantige Hotelmanagerin: «Gehen Sie halt die Hauptstrasse runter, da gibt es überall Läden!»