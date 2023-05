Kollegen in die Schranken weisen – Sexismus am Arbeitsplatz – wie Männer zu Unterstützern werden Die meisten Männer sind keine Sexisten, sondern wünschen sich eine gleichberechtigte Arbeitswelt. Doch was können sie dafür tun? Zu Besuch bei einem Workshop, bei dem Männer lernen, wie sie «Male Allies» werden. Kathrin Werner

Keine sexistischen Sprüche oder Diskriminierung: Die meisten Männer wünschen sich eine gleichberechtigte Arbeitswelt. (Symbolbild) Foto: Gaëtan Bally

Was sollte Mann in dieser Situation tun? Eine Kollegin hält einen klugen Vortrag. Hinterher kommentiert ein Kollege: «Kein Wunder, dass dein Vortrag so ein Erfolg war – bei dem tollen roten Kleid, das du da anhast.» Oder in dieser Situation? Man steht in der Gruppe nett zusammen, als ein Kollege einer Kollegin Popcorn in den Ausschnitt wirft. Oder: Eine Kollegin erzählt, dass ein gemeinsamer Kollege ihr ein anzügliches Bild per Whatsapp geschickt habe.