Verzicht auf Corona-Hilfsmillionen – SFL-Clubs lehnen Darlehensverträge ab Die 20 Vereine der Schweizer Fussballliga fordern den Bundesrat auf, die gesetzliche Grundlage anzupassen. Erik Hasselberg

Leere Stadien: Die Clubs und die Liga arbeiten zur Zeit an einem Schutzkonzept, das eine Stadionauslastung von mindestens 50 Prozent ermöglicht. Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Keine finanzielle Unterstützung vom Bund, zumindest vorerst. Das haben die 20 Vereine der Swiss Football League (SFL) an einer aussergewöhnlichen Generalversammlung beschlossen, indem sie die Unterschrift des Darlehensvertrages mit dem Bundesamt für Sport (Baspo) verweigerten.

Zur finanziellen Unterstützung des Sports hatte der Bundesrat die «Verordnung über die Förderung von Sport und Bewegung» angepasst und per 1. Juni 2020 in Kraft gesetzt. Auf der Grundlage dieser Verordnung kann das Baspo den nationalen Sportverbänden des Fussballs und des Eishockeys im Rahmen der jeweils bewilligten Kredite Darlehen zur Sicherstellung des Profi-Spielbetriebs gewähren.

Haftung der Liga für gesamtes Darlehen als Hinderungsgrund

Gestützt auf die erwähnte Verordnung hatte Vertragsentwürfe erarbeitet, zu welchen die SFL Stellung nehmen konnte. Die SFL hatte als Ergebnis der bisherigen Verhandlungen dem Baspo Anpassungen zu den Darlehensverträgen unterbreitet. Diese wurden vom Baspo als nicht in Einklang mit der Verordnung beurteilt und abgelehnt, wie es in einer Medienmitteilung der Liga heisst.

Als substanzielle Punkte, welche zur Verweigerung der Vertragsunterschrift führten gehören unter anderem die Haftung der Liga für das gesamte Darlehen, die Höhe der geforderten Sicherheiten und die Verpflichtung der Liga zur jährlichen Bildung eines Sicherheitsfonds.

Nun fordern die Clubs den Bundesrat auf, die Sportförderungsverordnung anzupassen. Infolge der hohen Einnahmenausfälle befänden sich die Vereine in einer sehr angespannten finanziellen Lage und benötigten daher dringend eine finanzielle Unterstützung, die an faire Bedingungen geknüpft sei.

Lösung für mehr Stadionzuschauer

Die wirtschaftlichen Probleme der Clubs werden sich enorm akzentuieren, falls die neue Saison im September mit einer stark reduzierten Zuschauerkapazität aufgenommen werden muss. Ab diesem Zeitpunkt wären die Schweizer Profiligen unmittelbar in ihrer Existenz gefährdet, was verheerende Konsequenzen für den Breiten- und Nachwuchssport, aber auch für tausende von Arbeitsstellen hätte, heisst es weiter.



So steht die SFL zur Zeit gemeinsam mit den Clubs kurz vor der Finalisierung eines übergeordneten Schutzkonzepts, welches mit einem Leitfaden ergänzt wird. Grundpfeiler dieses Schutzkonzepts sind:

Generelle Maskenpflicht im Stadion und in den Eingangsbereichen

Keine Gästefans

Nur Sitzplätze (keine Stehbereiche) in der Super League

Diese Massnahmen sollen dazu beitragen, dass in der kommenden Saison mindestens eine belegte Stadionkapazität von 50 Prozent erreicht werden kann.

Kein Meister bei Abbruch vor 18 ausgetragenen Spieltagen

Die Clubvertreter haben zudem diverse Reglementsanpassungen beschlossen. So wird die coronabedingt eingeführte Regel von fünf erlaubten Auswechslungen pro Spiel auch für die Saison 2020/21 beibehalten.

Geregelt wurden auch die Zuständigkeiten im Falle eines Meisterschaftsabbruchs. Ein Abbruch kann durch Beschluss der Generalversammlung der SFL oder auf behördliche Anordnung hin erfolgen. Für die Wertung und das Schlussklassement einer abgebrochenen Meisterschaft ist die Anzahl der vollständig gespielten Runden massgeblich. Bei weniger als 18 vollständig gespielten Runden wird die Meisterschaft nicht gewertet. Bei 18 oder mehr vollständig gespielten Runden gilt das Klassement nach der letzten vollständig gespielten Runde als Schlusstabelle.