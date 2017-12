Überall im Land herrscht Weihnachtsstimmung, nur am Leutschenbach brennt der Christbaum. Gemäss Umfragen ist eine deutliche Mehrheit für No Billag. Das ist umso überraschender, weil die SRG auf prominente Unterstützung zählen kann, darunter Bundesrätinnen und Künstler, Parlamentarierinnen und Professoren. ­Wenig überrascht die hohe Zustimmung allerdings, wenn man ihren Abstimmungskampf betrachtet. Er wirkt derart hilflos und bisweilen verzweifelt, dass selbst absoluten Kampagnenanfängern ein paar Verbesserungsvorschläge einfallen:

1. Wer hat da eigentlich die Führung? Der Bundesrat, die SRG, die Komitees? Doris Leuthards fahriger Auftritt zur Initiative zeigte vor allem, dass sie den Ernst der Lage nicht begriffen hat. Die blutleeren Interviews des neuen SRG-Generaldirektors mobilisieren auch nicht besonders. Zu den Komitees – siehe Punkt 3.

2. Gibt es überhaupt eine Strategie? Bis jetzt erlebten wir ein planloses Jekami, bei dem die wichtigste Botschaft – Uns gibt es nachher nicht mehr! – kaum die nötige Beachtung fand. Nicht immer nur zu reagieren, sondern selber in die Offensive zu gehen, käme über­zeugender rüber.

3. Normalerweise sind bei Abstimmungen die Initianten die Ungehobelten. Bei No Billag sind es die SRG-Unterstützer und -Mitarbeiter, die auf jegliche Kritik mit wüsten Angriffen in den sozialen Medien reagieren. Das bringt keine Stimmen, im Gegenteil. Wut und ­Opfergehabe stehen einer Institution wie der SRG schlecht an. Und wer sich empört, hat deshalb noch lange nicht recht.

4. Bis jetzt dreht sich die Debatte fast ausschliesslich ums Fernsehen. Eine Schweiz ohne Gebühren-TV kann sich mancher vorstellen – ohne Radio DRS 1, pardon SRF 1, aber kaum jemand. Die SRG-Radios sind unglaublich populär. Warum redet niemand davon?

5. Seit ihrer Gründung ist die SRG stetig gewachsen auf Kosten der privaten Medien. Das Internet brachte nochmals neue, diesmal übermächtige Konkurrenz. Höchste Zeit, sich auf den Kernauftrag zu besinnen und entsprechende Sze­narien auszuarbeiten – «Wir ­haben keinen Plan B» ist eine gar dürftige Unternehmensstrategie und klingt bloss trötzelig. Zudem mag das niemand glauben – siehe Punkt 7 und 9.

6. Fällt No Billag durch, kommt die 200-Franken-Initiative – mit noch viel besseren Siegchancen. Die Zukunftsszenarien, siehe Punkt 5, müssen öffentlich werden. Ausser man legt es darauf an, bei der nächsten Initiative nochmals durchs Land getrieben zu werden.

«Im Kampf ums Überleben gehören die Besten an die Front»

7. Nach der haarscharf gewonnenen Abstimmung über das neue Gebührenregime versprach die SRG demütiges Innehalten – passiert ist das Gegenteil: Wochen später lancierte sie eine neue Vermarktungsagentur, deren Pläne sie vor dem Urnengang verschwiegen hatte und die ihre Marktmacht noch weiter ausbaut. Wird jetzt auch nicht mit offenen Karten gespielt? ­Besser nicht – siehe Punkt 6.

8. Sätze, die wir im Abstimmungskampf auf SRG-Seite vermissen: Stimmt, das machen schon die Privaten. Tatsächlich können wir uns einen Abbau vorstellen. Welche Programme es künftig noch braucht, wollen wir prüfen. Selbstverständlich, auch wir machten Fehler.

9. Die Schweiz würde ohne die SRG auseinanderfallen, Blocher die Medienmacht übernehmen? Diesen Unsinn glaubt niemand. Offenbar glauben aber ebenso wenige, dass die SRG bei einem Ja zu No Billag verschwinden würde. Die Nicht-Umsetzung der MEI-Initiative führte zu einem massiven politischen Glaubwürdigkeitsverlust. Wie beheben? Keine Ahnung, leider, sorry.

10. Wo stecken Franz Fischlin, Nik Hartmann, Susanne Wille, Lis Borner, Rainer Salzgeber, Mona Vetsch oder Ralph Wicki? Im Kampf ums Überleben gehören die Besten an die Front. Nicht um in den Sendungen Propaganda zu machen. Aber als Testimonials einer Kampagne, die nicht nur überzeugt, sondern auch sympathisch ist – siehe Punkt 3. (SonntagsZeitung)