Staatsanwaltschaft will ermitteln – Sibel Arslans Immunität soll aufgehoben werden Sie wollte eine brenzlige Situation zwischen Polizei und Demonstrantinnen schlichten. Nun ist die Basler Nationalrätin selbst ins Visier der Strafverfolgung geraten. Mirjam Kohler

Nationalrätin Sibel Arslan. Bild: Laurent Crottet

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (Stawa) will die parlamentarische Immunität von Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne) aufheben. Grund dafür ist, dass Arslan 2019 an einer Demonstration am Frauenstreiktag zwischen umstellten Demonstrantinnen und der Polizei vermitteln wollte. Der Polizei wurde es schliesslich zu bunt, sie führte die Politikerin ab.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die Nationalrätin unter anderem der «Hinderung einer Amtshandlung», wie Recherchen dieser Zeitung zeigen. Damit sie ermitteln kann, muss die parlamentarische Immunität von Arslan aber aufgehoben werden.