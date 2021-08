Ausbreitung der Würfelnatter – Sichtungen von Wasserschlangen in Schweizer Seen nehmen zu Die Chance, beim Schwimmen einer Würfelnatter zu begegnen, ist so gross wie nie zuvor. Im Zürich-, Vierwaldstätter- und Brienzersee fühlt sich die Schlange besonders wohl. Christa Winteler

Würfelnatter im Seebad Risi bei Stäfa am Zürichsee: Spitzer Kopf und Würfelzeichnung am Rücken. Foto: Moritz Hager

Das Köpfchen ist winzig, der Schreck jedoch riesengross: Eine Schlange! Im See! Sie schwimmt auf einen zu, scheint gar nicht scheu zu sein. Eine Begegnung, von der diesen Sommer viele Schwimmerinnen und Schwimmer in Schweizer Gewässern zu berichten wissen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Schlange um eine Würfelnatter handelt, ist gross. Diese Schlangenart breitete sich in den vergangenen 10 bis 20 Jahren rasant aus. In manchen Schweizer Seen wird die Würfelnatter inzwischen häufiger gesichtet als die bekannte Ringelnatter.

Wie viele Schlangen welcher Art in der Schweiz leben, darüber existieren keine Zahlen. Die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, kurz Karch genannt, orientiert sich an den Beobachtungen, die bei der Meldestelle eingehen. Andreas Meyer, Leiter Fachbereich Reptilien, sagt es mit Freude: «Es ist ein sehr gutes Jahr, um Schlangen zu beobachten.»