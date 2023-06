Legendäres Buch über Hitler – Sie analysierte den Demagogen und das Geheimnis des Populismus Die US-Journalistin Dorothy Thompson traf 1931 Adolf Hitler zum Interview. Jetzt wurde ihr Buch «Ich sah Hitler!» erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Alexander Sury

Dorothy Thompson irrte leider: Hitler wurde entgegen ihrer Annahme tatsächlich Diktator. Cover des Buchs «I Saw Hitler» (Ausschnitt) aus dem Jahr 1932. Foto: Farrar & Rinehart, New York

Adolf Hitler war sehr verärgert. Diese unverschämte amerikanische Journalistin hatte ihm eine «verblüffende Bedeutungslosigkeit» attestiert. Das Fazit ihres Berichts kleidete sie gar in die Hitler als Erlöserfigur verspottende Formel: «Oh Adolf, Adolf, das Glück wird dich verlassen.» Seinem Auslandpressechef beschied der Führer, so jemand wie diese Frau solle er ihm künftig nicht wieder anbringen. Joseph Goebbels, damals schon Reichspropagandaleiter, gab im Tagebuch seiner Empörung Ausdruck, «dass so dumme Frauenzimmer, deren Gehirn nur aus Stroh bestehen kann, das Recht haben, gegen eine geschichtliche Grösse wie den Führer überhaupt das Wort zu ergreifen».