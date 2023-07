Paulina Szczesniak: Gestern früh stieg eine sehr elegante Dame in die Forchbahn. Das Einzige, was nicht so recht ins Gesamtbild passen wollte: Sie ass ein Cornet! Zum Zmorge!

Isabel Hemmel: Bei der Hitze, wieso nicht …

Szczesniak: Ja warts ab. Heute Morgen nun steigt ein junger Mann zu, Typ Banker. Aktentasche, Krawatte, polierte Schuhe – und in der Hand: ein Magnum! Hab ich da was nicht mitgeschnitten, sind Glaces das neue Power Breakfast oder wie?

Hemmel: Vielleicht gibts die irgendwo gratis? Mir persönlich gefällt dieser Trend allemal besser als das weit verbreitete Red-Bull-Frühstück.

Szczesniak: Er ist definitiv nicht so geruchsintensiv. Und weniger Chlefele als beim Joghurtgläsli beziehungsweise Brösmeli als beim ewigen Gipfeli sind auch involviert. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr, finde ich, spricht für so einen Glace-Zmorge.

Hemmel: Wenn man mal von der Tropferei absieht. Ich schaffs ja schon nach Feierabend nicht, eine Glace so zu essen, dass ich danach noch salonfähig wäre. Vor Arbeitsbeginn will ichs erst gar nicht versuchen.

«Ich glaub, das wär einer dieser Ohne-Worte-Momente, für die Züri ja nicht unbekannt ist.» Paulina Szczesniak

Szczesniak: Dann musst du dir eben einen grossen Latz umbinden, so wie es sie in den japanischen Suppenläden gibt.

Hemmel: Ich stell mir gerade die Blicke der Mitreisenden vor und dann meinen verzweifelten Versuch, der Fahrgemeinschaft zu erklären, dass ich auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting bin, aber eben noch mein Frühstücks-Cornetto essen muss.

Szczesniak: Ich glaub zwar, das wär einer dieser Ohne-Worte-Momente, für die Züri ja nicht unbekannt ist. Aus der Oberkategorie «jedem Tierchen sein Pläsierchen».

Hemmel: So wie der sehr grosse blonde Mann mit sehr langen Haaren, der in sehr kurzen rosa Shorts vor mir auf einem sehr niedrig eingestellten Publibike unterwegs war. Gross gewundert hab ich mich nicht, ich hab lediglich gedacht, was der wohl mit seinen Haaren macht, dass die so glänzen.

Szczesniak: Oder der Typ, den ich regelmässig am Bellevue sehe, der immer barfuss unterwegs ist. Auch im Winter. Und ich denke, krass, sein Immunsystem hätte ich auch gern.

Hemmel: O. k., gibs zu, du denkst morgens in der Forchbahn nicht, das passt jetzt ja gar nicht zusammen: der Banker und das Frühstücks-Eis. Du denkst …

Szczesniak: … geil, seine Glace hätte ich jetzt auch gern!



Isabel Hemmel, Paulina Szczesniak Foto: Urs Jaudas Jede Woche verhandeln die «Tages-Anzeiger»-Redaktorinnen in ihrer Kolumne «Zwei über» ein Stück Zürcher Alltag.

Isabel Hemmel ist Redaktionsleiterin «Züritipp» und stv. Leiterin des Ressorts Zürich Leben. Sie hat an der LMU München Theaterwissenschaft, Germanistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Sie schreibt seit 2005 über die Kultur und das Leben in Zürich. Mehr Infos Paulina Szczesniak ist Redaktorin bei der «SonntagsZeitung» und beim «Tages-Anzeiger». Die Kunsthistorikerin/Anglistin schreibt hauptsächlich über Gesellschaftsthemen, über Kunst – und übers Reisen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.