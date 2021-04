Porträt der Verlegerin Jil Erdmann – Sie baut an einer neuen Welt für feministische Literatur Ein Fund, eine Suche, ein Start-up – und nun schreiben preisgekrönte Autorinnen wie Ruth Schweikert und Anna Stern fürs erste Buch des neuen Zürcher Verlags sechsundzwanzig. Thomas Wyss

Jil Erdmann mit ihrem neuen Verlag "26"

Zuerich, 9.4.2021 Sabina Bobst

Anders als erwartet fängt Jil Erdmann an zu lächeln, als die Killerfrage raus ist. Die Frage, ob der erst zart spriessende Verlag wieder verwelken würde, sollte das Crowdfunding scheitern, das angepeilte Start(up)kapital von 85’000 Franken nicht zusammenkommen. Und sie lächelt noch immer, als sie antwortet, dass dies nichts ändern würde: «Das ist jetzt meine Aufgabe, sie hat mich gefunden.»

Damit wären wir quasi am Schluss dieser Geschichte. Da aber offenkundig noch ein beachtlicher Teil fehlt, machen wir einen Zeitsprung in den Sommer 2020 – konkret ins Zürcher Altstadtantiquariat Klio, wo Jil Erdmanns Schicksal zuschlägt. Und zwar in Form eines roten Buchs mit dem Titel «Frauen erfahren Frauen», das ihr beim Stöbern in die Hände fällt.