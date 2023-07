Abo Umstrittene Abenteurerin – Sie besteigt alle 8000er im Rekordtempo – und wird als Schmutzfink kritisiert

Die Norwegerin Kristin Harila erklimmt in nur 92 Tagen alle 14 Giganten – auch dank Helikopterflügen, Dauerhilfe von Sherpas oder Flaschen­sauerstoff. Sie entfacht eine alte Debatte neu: Was darf man am Berg?