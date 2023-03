Nach Erdbeben in der Türkei – Sie verlor Teile ihrer Familie und will nun ein ganzes Dorf retten Die 22-jährige Berfin Anur aus Adliswil besucht Verwandte in der Türkei, als die Erde bebt und das Haus ihres Onkels einstürzt. Was sie seitdem erlebt hat, wird sie nie vergessen. Dario Aeberli

Berfin Anur ist erst 22 Jahre alt, fühlt sich aber verantwortlich für ein ganzes türkisches Dorf. Foto: Moritz Hager

Die 2-jährige Zeynep grinst in die Kamera: Ihr Kinn, ihre Stirn und ihre rechte Wange sind mit Schokolade beschmiert. «Die habe ich ihr aus der Schweiz mitgebracht», erzählt Berfin Anur. Sie blickt auf das Bild auf ihrem Handy und hält inne. So will sie ihre Cousine, die Prinzessin der Familie, in Erinnerung behalten. Nicht als aufgedunsenes Bündel, das Anur und ihre Familie drei Tage nach dem Erdbeben tot aus den Trümmern des Wohnblocks geborgen haben.