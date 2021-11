Falsche Stelleninserate – Sie betrügen mit erfundenen Jobs in Schweizer Schoggifabriken Bei Lindt, Nestlé oder Maestrani: Ausländische Stellenvermittler versprechen gut bezahlte Stellen in Schweizer Schokoladenfabriken. Doch diese wissen gar nichts davon. Luca De Carli

Die Stellenvermittler versprechen unter anderem Arbeit bei Nestlé in Broc FR: Blick auf das Fliessband der echten Fabrik. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Stelle in der Lindt-Fabrik in Zürich sei offen, antwortet die Frau aus der Ukraine. «Wenn Sie uns 400 Euro überweisen, können Sie dort anfangen.» Garantiert, zu 100 Prozent. Sie lügt.

Die Frau arbeitet für eine Jobagentur mit Sitz in der ukrainischen Grossstadt Saporischja. Rund 2000 Kilometer liegen zwischen ihr und der Lindt-Fabrik in Kilchberg bei Zürich, in der sie laut Inseraten auf ukrainischen Portalen Stellen vermittelt. Doch die Stellen existieren nicht, das hat das Unternehmen Lindt & Sprüngli vor unserer ersten Kontaktaufnahme mit der Agentur bestätigt.