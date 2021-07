Retrospektive zu Schauspielerin Laura Dern – Sie bewegt sich zwischen Indie und Mainstream Mehr als nur «Jurassic Park»: Das Zürcher Xenix widmet der US-Schauspielerin Laura Dern eine Filmreihe. Gregor Schenker

Die Scheidungsanwältin Nora (Laura Dern) und ihre Klientin Nicole (Scarlett Johansson) im Wartebereich des Gerichts. Szene aus «Marriage Story». Foto: Xenix

Kommt der Bub zur Mutter in Los Angeles oder zum Vater in New York? «Marriage Story» erzählt vom Scheidungskampf des Künstlerpaars Nicole und Charlie – Paraderollen für Scarlett Johansson und Adam Driver. Eine der besten Szenen gehört aber Laura Dern als Scheidungsanwältin Nora. Sie vertritt Nicole, ist auf den ersten Blick überaus freundlich, aber sofort knallhart, wenns drauf ankommt. Oder aufbrausend, wenn sie den Kampfgeist ihrer Klientin anstacheln will.

Als eine Beurteilung der Ehepartner ansteht, geht Nora mit Nicole die möglichen Fragen durch. Und bläut ihr ein, sie solle keinesfalls erzählen, dass sie manchmal zu viel Wein trinke oder ihren Sohn ein Arschloch nenne. «Die Leute können einen unvollkommenen Vater akzeptieren», sagt sie. «Aber bei einer Mutter akzeptieren sie so etwas überhaupt nicht.» Und weshalb? Weil Maria für Jesus die perfekte Mutter gewesen sei, während sich Gott im Himmel versteckt habe. Der Film war 2020 für mehrere Oscar nominiert, bekommen hat ihn nur Dern für die beste Nebenrolle. Den ersten ihrer Karriere.

Laura Dern, 54, wurde in eine Schauspielerfamilie geboren. Ihre Eltern, Diane Ladd und Bruce Dern, sind Grössen ihrer Zunft. Kein Wunder also, dass auch Laura früh angefangen hat. Mit sechs Jahren war sie im Burt-Reynolds-Vehikel «White Lightning» als Filmtochter an der Seite ihrer Mutter zu sehen. Nicht das einzige Mal. So spielt Dern auch in David Lynchs «Wild at Heart» (1990) die Tochter, Ladd die Mutter. Die ist ein skrupelloses Ungeheuer und will mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Tochter Lula mit dem Draufgänger Sailor (Nicolas Cage) zusammenbleibt.

Etwas anders präsentiert sich die Konstellation in «Rambling Rose» (1991): Da sehen wir Dern als junge Frau, die als Hausmädchen bei einer Familie arbeitet und sich in den Vater verliebt. Ladd spielt dessen Frau. Mutter und Tochter waren beide für einen Oscar nominiert. Aber Derns Karriere hängt nicht allein von Ladd ab. Seit «Blue Velvet» (1986), ihrem ersten Einsatz für Lynch, ist sie ein Darling der Indie-Szene, mit «Jurassic Park» (1993) hatte sie ihren endgültigen Durchbruch auch im Mainstreamkino.

Man könnte sogar sagen, dass Dern ihre Mutter mit der Spielberg-Produktion überholt hat. Denn die musste sich im selben Jahr mit einem billigeren, schlechteren Dinosaurierfilm begnügen: In «Carnosaur» war Ladd eine verrückte Wissenschaftlerin, die ahnungslose Frauen (und auch sich selbst) mit Dino-Föten schwängerte, um die Menschheit auszurotten.

Mit ihrem Vater stand Laura Dern übrigens nie vor der Kamera. Was nichts damit zu tun hat, dass er und Diane Ladd sich trennten, als ihre Tochter zwei war – es gab einfach nie gute Vater-Tochter-Rollen. Die drei haben bis heute ein gutes Verhältnis; 2010 wurden sie gemeinsam mit je einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Wild at Heart

Von David Lynch, USA 1990, 125 Min.

Ein groteskes Märchen mit Elvis-Presley-Hommagen: Lula (Laura Dern) und Sailor (Nicolas Cage) lieben sich, doch das ist Lulas Mutter (Diane Ladd) ein Dorn im Auge. Als die Liebenden flüchten, hetzt sie Sailor Killer auf den Hals.

Do 22.7.–So 25.7.

Jurassic Park

Von Steven Spielberg, USA 1993, 126 Min.

Ein Unternehmer (John Hammond) errichtet einen Tierpark mit geklonten Dinosauriern, zwei Paläontologen (Laura Dern, Sam Neill) sollen die Sicherheit bewerten. Ein ausgezeichneter Monsterfilm und ein Meilenstein der Tricktechnik.

Do 29.7.–So 1.8.

Marriage Story

Von Noah Baumbach, USA 2019, 137 Min.

Dieser Scheidungskampf zwischen einer Schauspielerin (Scarlett Johansson) und einem Theaterregisseur (Adam Driver) ist immer wieder witzig, vor allem aber herzzerreissend. Und erschreckend, wenn man eigene Verhaltensmuster wiedererkennt.

Do 26.8.–So 29.8.

