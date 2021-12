Sorgenfall Premier League – Sie boxen die Tradition mit aller Macht durch

Corona und die Premier League – Sie boxen die Tradition mit aller Macht durch Vor dem Festtagsfussball läuft Omikron als Spielverderber auf. Die Infektionszahlen in England sind hoch, der Widerstand gross. Und: Viel zu wenig Spieler sind geimpft. Sven Haist aus London

Unzufrieden mit der Liga, unversöhnlich mit den Ungeimpften: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zieht seine Lehren aus dem Omikron-Debakel in der Premier League. Foto: Peter Powell (EPA/Keystone)

Der Aufschrei der englischen Clubs besass eine Lautstärke, die der Premier League als Dachorganisation fast keine andere Wahl liess, als am Montag eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Nach zehn Corona-bedingten Spielabsagen innerhalb einer Woche, sechs davon am vergangenen Wochenende, beanstandeten zahlreiche Clubs eine Verzerrung des Wettbewerbs.

Vor allem die mit Tabellenführer Manchester City um die Meisterschaft konkurrierenden Grossclubs Liverpool und Chelsea äusserten ihr Unverständnis. Weil beide Vereine momentan auf mehrere positiv getestete Stammspieler verzichten müssen, befürchten sie, entscheidenden Boden auf Meister City einzubüssen. Aufgrund des engen Spielrhythmus an Weihnachten und Neujahr stehen für jeden Club jeweils drei Partien in sieben Tagen an.