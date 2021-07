Tag und Nacht Gemüse kaufen – Sie bringen den Hofladen in die Stadt Das Berner Unternehmen Rüedu verkauft lokale Waren bald auch in Zürich. Die Macher vertrauen dabei auf die Ehrlichkeit ihrer Kunden. Erich Bürgler

Tom Winter (links) und Jürg Burri expandieren mit ihren Läden nach Zürich. Foto: Adrian Moser

Sie sind praktisch, wenn am Sonntag der Kühlschrank leer ist oder spät am Abend noch der Magen knurrt: Die Tankstellen-Shops und Convenience-Läden von Migrolino, Coop Pronto und anderen. Ein junges Berner Unternehmen will diesen Anbietern Konkurrenz machen.

Rüedu bringt frische Waren vom Hof in die Stadt und in die Quartiere. Die 18m2 grossen Holzboxen sind 24 Stunden sieben Tage die Woche geöffnet. In Bern und Umgebung stehen davon bereits neun Stück. Nun will das erst im vergangenen Jahr von Tom Winter und Jürg Burri gegründete Unternehmen rasch expandieren. «Unser Ziel ist es, 25 bis 30 Standorte im Kanton Zürich zu haben», sagt Burri. Dies sowohl in der Stadt als auch in der Agglomeration.