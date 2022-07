Schweizerinnen und Schweizer diskriminiert – Sie dürfen ihre kranke Mama nicht hier behalten Drei Geschwister aus dem Iran, längst eingebürgert, können ihre betagte Mutter nicht in der Schweiz pflegen. Hier lebende EU-Bürger dürfen das. Luca De Carli

Damit sie zusammenbleiben können: Nilofar S. (im Hintergrund) ist Ende Juni mit ihrer pflegebedürftigen Mutter aus der Schweiz nach Österreich ausgewandert. Foto: Nicola Pitaro

Niemals. Niemals lasse sie ihre herz- und lungenkranke Mutter allein in den Iran zurückkehren. Nilofar S. (Name der Redaktion bekannt) kämpft darum, dass sie die 80-Jährige bei sich zu Hause in Maienfeld pflegen darf. Doch das Migrationsamt des Kantons Graubünden erlaubt das nicht. Ihr Antrag auf Familiennachzug ist definitiv abgelehnt.