Zürcher Theater Spektakel – Sie erklären die Welt im Sandkasten Das Kindertheater Kolypan wird 20 und bekommt am Theaterfestival auf der Landiwiese eine eigene Bühne. Alles über ein geniales Paar. Stefan Busz

Galaktisch unterwegs: Fabienne Hadorn und Gustavo Nanez reisen in ihrem neuen Stück auf den Mars. Foto: Andrea Zahler

Wer hats erfunden?

Das Rezept für das einzigartige Kindertheater haben sich ausgedacht: Fabienne Hadorn, Jahrgang 1975, Schauspielerin, Sängerin, Texterin, Regisseurin. Sie war das Bambi in «Bambification» der Truppe Mass&Fieber, spielte in der «Dreigroschenoper» am Schauspielhaus Zürich, gehörte zum Ex-Luzerner «Tatort»-Team. Kurz: Fabienne Hadorn kann alles. Ausgezeichnet mit dem Schweizer Theaterpreis. Der Komplize an ihrer Seite: Gustavo Nanez, geboren 1963 in Lima, Flugzeugmechaniker, Rockmusiker, flog zweimal von der Schauspielschule. Kam 1991 nach Zürich, war unter anderem Kerzenständerproduzent und Barmann in der Roten Fabrik. Kann auch alles. Entdeckte in der Schweiz die Salsamusik, unterwegs war er mit seiner Band als Gustavo delux. Heute spielt er mit «Man fatal» psychedelischen Cumbia.