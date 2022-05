Entzündetes Sportlerherz – Sie erwachte und fragte: «Was mache ich jetzt den ganzen Tag?» Eigentlich läuft Marathon-Rekordhalterin Fabienne Schlumpf und läuft und läuft. Bis eine Herzmuskelentzündung sie stoppte. Chronik eines völligen Neustarts. Monica Schneider

Rückkehr in die Normalität in Minischritten: Fabienne Schlumpf (31) hat gelernt, mit der Geduld umzugehen. Foto: Christian Merz

Die schlimmsten Tage waren die, an denen sie hätte Bäume ausreissen können. Ganze Wälder. An denen sie aber ihre Energie noch immer nicht loswerden durfte, weil der Motor, ihr Herz, weiter geschont werden musste. Das war Mitte Februar. Aber für Fabienne Schlumpf hatten auch diese Wintertage ihr Gutes: Wenigstens spürte sie, dass die Energie in den Körper zurückgekehrt war.