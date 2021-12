Rita Moreno im Porträt – Sie fand Elvis Presley «süss, aber langweilig» Die Schauspielerin aus Puerto Rico gewann vor 60 Jahren einen Oscar in der «West Side Story» – und glänzt jetzt wieder in Steven Spielbergs Kino-Remake. Matthias Lerf

Chance auf einen weiteren Oscar: Rita Moreno als Valentina in Steven Spielbergs Neuverfilmung der «West Side Story». Foto: AP

Steven Spielberg wollte Rita Moreno unbedingt für seine neue Version der «West Side Story» gewinnen. Doch diese gab ihm einen Korb. Die Schauspielerin, die am Samstag 90 Jahre alt wird, sagte: «Für einen Kurzauftritt bewege ich meinen Hintern nicht.»

Rita Moreno – La Reina – ist eine königliche Schauspielerin in Hollywood. Sie gehört zum kleinen Kreis derjenigen, die den prestigeträchtigen Egot gewonnen haben: Das sind alle vier wichtigen Preise der US-Unterhaltungsindustrie, den Oscar (Film), den Grammy (Musik), den Tony (Bühne) und den Emmy (TV). In Talkshows sitzt sie auch im hohen Alter noch gerne und überrascht mit Sprüchen und Esprit. Aber sie kann auch einfach «oh shit» sagen, wenn an der New Yorker Pressekonferenz zur «West Side Story» auf ihre vielen Preise hingewiesen wird.