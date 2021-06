Zürichs seltsamste Partylocations – Sie feierten im Hohlraum einer Autobahnbrücke In Deutschland stoppte vor einigen Tagen die Polizei eine illegale Corona-Party in einer Brücke. In Zürich gab es das auch schon – samt Sofaecke. Martin Huber

Feiern unter der Strasse: In dieser Autobahnbrücke im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen trafen sich Jugendliche vor Kurzem zu einer Party. Foto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Der Fall sorgte für Schlagzeilen: Jugendliche feierten vor rund einer Woche nahe der Stadt Overath in Nordrhein-Westfalen eine illegale Party an einem ungewöhnlichen Ort. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat eine grössere Gruppe sich im Hohlraum einer Autobahnbrücke vergnügt. In der Brücke feierten schätzungsweise über hundert Leute. Bis die Polizei sie stoppte.

Die Polizisten folgten zunächst einer Fährte aus Müll und Bierflaschen, wie Agenturen berichteten. Als sie unter der Autobahnbrücke zwei Personen kontrolliert hätten, hätten sie Musik aus dem Innenraum der Brücke gehört. Zudem sei das Schloss einer Türe, die in den Hohlraum führte, ausgebaut gewesen.