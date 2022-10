Lidija Burcak im Porträt – Sie findet, sie könnte noch mutiger sein Storytelling-Allrounderin Lidija Burcak lässt sich immer wieder auf neue Erfahrungen ein. Jetzt erscheint in ihrem Buch «Nöd us Zucker» eine Auswahl intimer Texte aus ihren Tagebüchern. Zoé Richardet

Schwarzweiss: Ein Blick in Burcaks Tagebücher verrät, dass sie sich das strahlende Lächeln hart erarbeitet hat. Foto: Yves Bachmann

Lidija Burcak kommt direkt vom Tanzen. Das Lokal, das sie fürs Gespräch vorgeschlagen hat, liegt gerade auf dem Weg. Beides steht exemplarisch für ihre Lebensweise: Die 38-Jährige ist viel in Bewegung und nimmt die Dinge so, wie sie kommen. Herausfordernde Begegnungen mit dem Neuen kostet sie aus. So stand Burcak zum Beispiel schon als Aktmodell vor einer Zeichnungsklasse, um das Erlebnis danach fürs Onlinemagazin «Negative White» zu beschreiben, oder interviewte den unverblümten Musikproduzenten Quincy Jones für 3sat.