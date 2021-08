Konzert im Exil – Sie floh mit 3 Dollar in der Tasche Heute macht Destiny Frasqueri aka Princess Nokia Rap, setzt sich für die queere Community ein und erfindet sich ständig neu. Auch auf ihrer neusten Single ist nichts mehr, wie es war. Sara Belgeri

Hat einige Veränderungen durchgemacht: Destiny Frasqueri aka Princess Nokia. Foto: Daniela Spector

Gerade wenn man denkt, Princess Nokias Metamorphose sei vollkommen, überrascht sie wieder. Mit einem neuen Sound, einem neuen Look, einem völlig neuen Genre. Ihre Musik einzuordnen, zu erklären, wer sie ist, ist also nicht ganz einfach.

Die grösste Konstante in ihrem Leben ist wahrscheinlich New York. Hier ist die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Destiny Frasqueri heisst, aufgewachsen. In East Harlem und in der Bronx. Als sie zehn Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter an Aids – Frasqueri kommt zu Pflegeeltern. Es sind keine guten Jahre, wie sie in dieser Kurzdoku preisgibt, ihre Pflegemutter schlägt sie. Also haut sie ab, mit «3 Dollar in der Tasche und 75 Prozent Handyakku».