Irrfahrt zum Flughafen Kabul – Sie flohen mit Hilfe des «Teddybär-Taliban» Fünf Reisebusse unterwegs im Chaos, geführt von einem Australier, der nie aufgibt und wirklich alles riskiert: Wie fast 200 Menschen die Flucht aus der afghanischen Hauptstadt gelang. Thomas Avenarius aus Istanbul

Flüchtlinge bringen sich, geschützt von US-Soldaten, am Internationalen Flughafen von Kabul in Sicherheit. Foto: U.S. Marine Corps (Keystone)

Wer mit Jordan B. spricht, hat den Eindruck, diesen Mann lassen Gefahren irgendwie kalt. Mehr als nur das, er kann ihnen etwas abgewinnen. Aber Jordan B. gibt nicht den tough guy für die ganz riskanten Einsätze. Keine zwei Tage, nachdem der Australier 189 Ortskräfte und Familienangehörige – Männer, Frauen und Kinder – in einer fast 48-stündigen Odyssee durch Kabul geführt und schliesslich an die US-Truppen übergeben hat, sagt er am Telefon nur: «Ich glaube, das war das Abenteuer meines Lebens.»

Was Jordan, ein in Afghanistan lebender Filmemacher, am Telefon aus Kabul erzählt, ist so verrückt, es klingt schlicht unglaublich. Aber die Aktivisten des deutschen Aktionsbündnisses «Luftbrücke Kabul» bestätigen Jordans Darstellung.