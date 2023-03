Filmkritik «Fire of Love» – Sie folgten der Lava Katia und Maurice Krafft erforschten Vulkane, wohnten 175 Eruptionen bei und starben bei einer davon. Ein oscarnominierter Dokumentarfilm erzählt von ihrer rätselhaften Liebe. Johanna Adorján

Maurice und Katia Krafft reisten um die Welt und erkundeten, was tief unter der Erdoberfläche köchelt und brodelt. Foto: INA

Manche Liebesgeschichten sind gefährlicher als andere. Am 3. Juni 1991 kamen beim Ausbruch des Vulkans Unzen in Japan 43 Menschen ums Leben, darunter zwei namhafte französische Vulkanologen, nämlich das Ehepaar Katia und Maurice Krafft. Sie waren extra angereist, um der Eruption beizuwohnen, wie sie es oft taten, und hatten sich dieses eine Mal zu nahe ans Geschehen gewagt. Die einzigen Überreste, die man noch von ihnen fand, waren eine Kamera und eine Uhr, deren Zeiger in dem Moment stehen geblieben waren, als der pyroklastische Strom die beiden unter sich begrub.